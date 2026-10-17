Автомобіль швидкої допомоги та робота екстрених служб на місці російського удару. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 16 жовтня оприлюднила щомісячне оновлення про шкоду, завдану цивільному населенню під час війни. У документі організація зіставила дані за вересень із торішніми показниками, підсумувала масштаби втрат із початку року та навела приклади атак у перші тижні жовтня в різних регіонах країни.

Про це йдеться у повідомленні ООН, передає Новини.LIVE.

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Скільки цивільних загинули та постраждали у вересні

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), протягом вересня загинули щонайменше 328 цивільних осіб, ще 2 105 дістали поранення. Для порівняння, у вересні 2025 року місія підтвердила 249 загиблих і 1 068 поранених.

Загалом за перші дев'ять місяців 2026 року в Україні загинули 2 570 цивільних, а 15 211 були поранені. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період торік, і більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року.

У яких регіонах зафіксували найбільше жертв

Цивільні гинули та зазнавали поранень у 22 областях України та Києві. Найбільше постраждалих задокументували у столиці — 32 загиблих і 340 поранених. У Херсоні загинули 16 людей, ще 202 дістали поранення, у Сумах — 11 загиблих і 131 поранений, у Запоріжжі — семеро загиблих і 127 поранених. У Києві жертви серед цивільних фіксувалися протягом 22 із 30 днів вересня.

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Основними причинами загибелі та поранення цивільних залишалися далекобійні ракети й безпілотники. 23% становили випадки, пов'язані з атаками безпілотників малої дальності.

У жовтні російські атаки продовжилися

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки.Усього за кілька днів атаки російських збройних сил призвели до інцидентів із великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві", — сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Зокрема, у Прилуках Чернігівської області загинули 22 цивільні особи, ще 45 дістали поранення. Місія також задокументувала атаки з великою кількістю загиблих і поранених у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

Удари по енергетичній інфраструктурі перед зимою

ММПЛУ повідомила про відновлення систематичних російських атак на енергетичні об'єкти по всій Україні. 30 вересня удари пошкодили об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у трьох областях і Києві, що призвело до аварійних відключень світла.

Під час атаки 13–14 жовтня російські війська вдарили по низці енергетичних об'єктів, зокрема по трьох основних електростанціях столиці. За даними української влади, через це 600 тисяч людей у Києві тимчасово залишилися без електроенергії.

"Систематичні атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру з наближенням зими неминуче завдадуть значних страждань цивільному населенню", — попередила Даніель Белль.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що у п'ятницю, 16 жовтня, російські війська атакували Рівненщину реактивними безпілотниками. Найбільше постраждало Рівне, де загинула одна людина, ще двоє дістали травми. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Того ж ранку під ударом у Харкові опинилися залізнична й енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об'єкта без електроенергії залишилися 180 тисяч абонентів.