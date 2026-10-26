Сотрудник полиции. Фото иллюстративное: Прокуратура Украины

В Черкасской области правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику, мощности которой позволяли производить до 50 тысяч пачек сигарет в сутки. По данным следствия, незаконное предприятие работало как минимум с января 2026 года, а его продукцию под видом известных украинских и европейских брендов продавали через торговые сети по всей Украине.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Контрафактные пачки сигарет. Фото: Прокуратура Украины

Подпольная фабрика сигарет под Уманью

По информации следствия, участники группы организовали полный цикл производства сигарет в нежилых помещениях вблизи Умани. Для бесперебойной работы использовали резервные источники электропитания.

Предприятие производило контрафактные табачные изделия под марками известных украинских и европейских брендов. Готовую продукцию сбывали через торговые сети в разных регионах Украины.

В марте правоохранители прекратили деятельность подпольного производства. Во время обысков изъяли почти 296 тысяч пачек сигарет, промышленное оборудование, табачное сырье и упаковочные материалы.

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Табачная фабрика под Уманью. Фото: Прокуратура Украины

Также обнаружили более 36 тысяч долларов наличными, грузовик и черновые записи. Общую стоимость изъятого имущества оценивают примерно в 30 млн гривен. В октябре семерым участникам группы сообщили о подозрении.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора подозрение объявили в незаконном изготовлении и хранении с целью сбыта подакцизных товаров по статье 204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 26 октября в Херсоне возникли временные перебои с электроснабжением, а Днепровский район остался без света. Специалисты устанавливают причины обесточивания и определяют объем необходимых аварийно-восстановительных работ.

Также Новини.LIVE писал, что украинские расчеты Patriot значительно экономнее используют ракеты-перехватчики, чем американские военные на Ближнем Востоке. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, за рубежом по одной цели могли запускать до восьми противоракет, тогда как украинские военные стремятся расходовать одну ракету на одно успешное сбитие.