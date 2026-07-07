Перший день саміту НАТО в Анкарі: ключові заяви та домовленості

Президент України Володимир Зеленський та лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час саміту НАТО в Анкарі 7 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Перший день саміту НАТО в Анкарі приніс Україні нові оборонні домовленості та підтримку союзників. Президент України Володимир Зеленський провів серію переговорів із лідерами держав-партнерів, під час яких обговорили посилення ППО, військову допомогу, спільне виробництво зброї та нові формати співпраці. Крім того, Україна підписала три нові угоди у форматі Drone Deal, а вже завтра глава держави проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 7 липня.

Зелеський під час саміт НАТО в Анкарі 8 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Зеленський підбив підсумки першого дня саміту

Президент України повідомив, що протягом дня відбулися всі заплановані переговори, а також кілька важливих зустрічей поза офіційним графіком. За його словами, головними пріоритетами України залишаються зміцнення протиповітряної оборони та посилення дипломатичних позицій на міжнародній арені.

"Саміт НАТО в Анкарі, і, як кажуть партнери, Україна тут по праву. Головне наше завдання — більше ППО і більш сильні дипломатичні позиції. Відбулись усі заплановані на сьогодні зустрічі і ще деякі важливі поза планом. Україна завжди працює на дієве і рівноправне партнерство й на захист життя. Дякуємо кожному, хто допомагає!", — зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив про перші результати роботи Антибалістичної коаліції, яка має стати одним із ключових елементів захисту українських міст від російських ракет. Детальні рішення щодо її роботи очікуються найближчим часом.

"Сьогодні вже вперше ми побачили результати антибалістичної коаліції", — наголосив президент.

Зеленський та Рютте в Анкарі 7 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Рютте та Зеленський обговорили посилення ППО

Однією з головних зустрічей дня стали переговори Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Лідери обговорили наслідки російських атак, термінову потребу України у додаткових ракетах для систем Patriot, реалізацію програми PURL та створення Антибалістичної коаліції.

Президент наголосив, що питання постачання ракет стане одним із ключових під час його майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом.

"Завтра ми говоритимемо з Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше — знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти Росії", — поінформував лідер.

Зі свого боку Марк Рютте відзначив успішні дії українських військових як на фронті, так і під час ударів по військових об'єктах на території Росії.

"Те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців, те, що робите ви, — це справді вражає. Ви успішно завдаєте ударів по російській енергетичній інфраструктурі, російській оборонній інфраструктурі глибоко всередині Росії. Зараз їхнє просування значно сповільнилося. Ви стали набагато успішнішими й безпосередньо на фронті", — сказав генсек НАТО.

Крім того, сторони домовилися продовжити оперативну координацію щодо всіх рішень, які обговорили під час зустрічі.

Канада виділила Україні новий пакет допомоги на 900 млн доларів

Під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні було оголошено про новий пакет підтримки України на 900 млн доларів. Допомога передбачає постачання військової техніки, боєприпасів, засобів ППО та іншого необхідного обладнання вже протягом найближчих місяців.

Президент України подякував Канаді за підтримку та наголосив, що саме протиповітряна оборона зараз є одним із найбільших пріоритетів:

"Дякую за підтримку програми PURL. Зараз у нас, можливо, найбільший дефіцит – це ППО, і ми отримали великий пакет від Канади. Ми дуже вдячні за це".

Своєю чергою Марк Карні уточнив, що пакет розрахований на середньострокову перспективу та включає не лише військову техніку, а й іншу підтримку для України.

"Це допомога на середньострокову перспективу. Під середньостроковою перспективою я маю на увазі найближчі кілька місяців. Ця допомога охоплюватиме постачання військової техніки, боєприпасів та іншої підтримки на додаток до цієї життєво необхідної допомоги у сфері протиповітряної оборони", — пояснив Карні.

Також сторони обговорили підготовку угоди у форматі Drone Deal, енергетичну співпрацю та створення міжнародного Банку оборони, безпеки й стійкості, до якого Україна стане державою-засновницею.

Україна уклала три нові Drone Deal

Важливим результатом першого дня саміту стало підписання одразу трьох нових угод у форматі Drone Deal — з Естонією, Нідерландами та Данією.

Документи передбачають спільне виробництво дронів, засобів ППО, боєприпасів, розвиток оборонних технологій, обмін досвідом та поглиблення співпраці між оборонними підприємствами України й партнерів.

Після підписання цих документів загальна кількість Drone Deal, укладених Україною, зросла до дев'яти. Водночас переговори щодо аналогічних угод тривають ще майже з двома десятками держав.

Переговори з Фінляндією, Норвегією та Німеччиною

Окремі зустрічі Володимир Зеленський провів із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час переговорів сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, постачання додаткових ракет до систем Patriot, розвиток спільного виробництва озброєння, фінансування українських оборонних технологій та підготовку нових угод у форматі Drone Deal.

Крім того, лідери приділили увагу створенню європейської антибалістичної системи, подальшій підтримці України та енергетичній співпраці напередодні нового опалювального сезону.

Попереду — переговори Зеленського і Трампа

Другий день саміту НАТО може стати не менш важливим для України. У середу, 8 липня, Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом США Дональдом Трампом, під час яких одним із головних питань стане посилення української протиповітряної оборони та постачання додаткових ракет до систем Patriot.

Напередодні український президент коротко охарактеризував свій настрій перед майбутньою зустріччю:

"Перед зустріччю з Трампом настрій завжди бойовий".

Новини.LIVE інформували, що під час саміту НАТО в Анкарі 7 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи створити потужну систему захисту від російських балістичних ракет. За його словами, нинішніх обсягів виробництва систем Patriot уже недостатньо для протидії сучасним загрозам. Також глава держави повідомив, що Україна обговорює зі США отримання ліцензій на виробництво Patriot.

Новини.LIVE також писали, що на саміт в Анкарі Зеленський заявив, що вступ України до НАТО суттєво посилить безпеку всього Альянсу. За його словами, українська армія вже довела свою ефективність у сучасній війні та має унікальний бойовий досвід. Також президент наголосив, що Україна зруйнувала уявлення Росії про недосяжність її глибокого тилу.