Паливна криза дісталася до Москви: в регіоні ввели жорсткі ліміти

Оголошення про ліміти. Фото: росЗМІ

Через постійні удари українських дронів по нафтобазах у Росії почався серйозний дефіцит пального. Криза дісталася навіть Москви: великі мережі заправок почали обмежувати продаж бензину та дизеля в одні руки, а водіям забороняють заливати повні баки.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з росЗМІ та соцмереж.

У Москві обмежують вільний продаж пального

У Москві на автозаправних станціях почали вводити жорсткі обмеження на продаж пального цивільним водіям. Наприклад, відома мережа АЗС ОРТК запровадила правило, згідно з яким один клієнт може купити не більше 60 літрів бензину і максимум 100 літрів дизельного палива. У керівництві компанії підтвердили, що ці ліміти є тимчасовими і вже діють на всіх їхніх станціях.

Схожа ситуація склалася і на заправках "Лукойлу", де водіям дають не більше 100 літрів бензину в одні руки. На станціях "Газпрому" ліміт становить 100–150 літрів будь-якого палива, а представники "Татнефті" та "Роснефті" визнали, що хоча загальних обмежень не вводили, але на деяких заправках через брак пального ліміти з'являються самостійно.

У прикордонних з Україною областях ситуація виявилася ще гіршою, оскільки там паливний голод почався значно раніше. На бєлгородських заправках компанії "Роснефть" оператори відмовляються заправляти автомобілі до повного бака, а бензин марки А-92 взагалі заборонили наливати в каністри.

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У Курській області діють аналогічні правила, але там продаж дорожчого бензину А-95 додатково обмежили всього 20 літрами на одну машину. Схожий колапс стався і на тимчасово захоплених українських територіях. В окупованому Луганську бензин марок А-92 та А-95 видають суворо по 20 літрів на людину. Окупаційна влада запевняє, що це тимчасові заходи через завеликий попит, і обіцяє зняти обмеження, коли покращаться поставки пально-мастильних матеріалів. Раніше з таким самим тотальним дефіцитом зіткнувся і окупований Крим.

Як писав раніше Новини.LIVE, головною причиною паливного колапсу в Росії стали успішні та регулярні атаки українських безпілотників. Протягом травня наші українські дрони завдали щонайменше 30 точних ударів по російських нафтових об'єктах, що стало абсолютною рекордною кількістю нальотів на російські заводи з початку повномасштабної війни. Через великі руйнування та пошкодження обладнання переробка нафти в Росії стрімко впала. Зараз російські заводи виробляють найменше пального за останні 17 років, а поточні обсяги переробки сировини стали найгіршими з жовтня 2009 року.