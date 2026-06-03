Топливный кризис добрался до Москвы: в регионе ввели жесткие лимиты

Объявление о лимитах. Фото: росСМИ

Из-за постоянных ударов украинских дронов по нефтебазам в России начался серьезный дефицит топлива. Кризис добрался даже до Москвы: крупные сети заправок начали ограничивать продажу бензина и дизеля в одни руки, а водителям запрещают заливать полные баки.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из росСМИ и соцсетей.

В Москве ограничивают свободную продажу топлива

В Москве на автозаправочных станциях начали вводить жесткие ограничения на продажу топлива гражданским водителям. Например, известная сеть АЗС ОРТК ввела правило, согласно которому один клиент может купить не более 60 литров бензина и максимум 100 литров дизельного топлива. В руководстве компании подтвердили, что эти лимиты являются временными и уже действуют на всех их станциях.

Похожая ситуация сложилась и на заправках "Лукойла", где водителям дают не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях "Газпрома" лимит составляет 100-150 литров любого топлива, а представители "Татнефти" и "Роснефти" признали, что хотя общих ограничений не вводили, но на некоторых заправках из-за нехватки топлива лимиты появляются самостоятельно.

В приграничных с Украиной областях ситуация оказалась еще хуже, поскольку там топливный голод начался значительно раньше. На белгородских заправках компании "Роснефть" операторы отказываются заправлять автомобили до полного бака, а бензин марки А-92 вообще запретили наливать в канистры.

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В Курской области действуют аналогичные правила, но там продажу более дорогого бензина А-95 дополнительно ограничили всего 20 литрами на одну машину. Похожий коллапс произошел и на временно захваченных украинских территориях. В оккупированном Луганске бензин марок А-92 и А-95 выдают строго по 20 литров на человека. Оккупационные власти уверяют, что это временные меры из-за слишком большого спроса, и обещают снять ограничения, когда улучшатся поставки горюче-смазочных материалов. Ранее с таким же тотальным дефицитом столкнулся и оккупированный Крым.

Как писал ранее Новини.LIVE, главной причиной топливного коллапса в России стали успешные и регулярные атаки украинских беспилотников. В течение мая наши украинские дроны нанесли не менее 30 точных ударов по российским нефтяным объектам, что стало абсолютным рекордным количеством налетов на российские заводы с начала полномасштабной войны. Из-за больших разрушений и повреждений оборудования переработка нефти в России стремительно упала. Сейчас российские заводы производят меньше всего топлива за последние 17 лет, а текущие объемы переработки сырья стали худшими с октября 2009 года.