Погода в Україні 29 серпня: де буде тепло, а де грози

Остання субота літа буде теплою в Україні: де очікуються грози
Сьогодні, у суботу, 29 серпня, у більшості областей України буде сухо та по-літньому тепло. Температура вдень підніметься до +28 °С. Водночас захід країни опиниться під впливом нестійкої погоди: там пройдуть дощі з грозами та посилиться вітер.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні 29 серпня
На більшій частині території України 29 серпня опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, тож остання субота літа для більшості регіонів буде теплою.
Уночі температура становила +9...+14 °С. На півдні було помітно тепліше — там стовпчики термометрів не опускалися нижче +13...+18 °С. Вітер на більшій частині території країни буде південно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с.
Грози та вітер на заході України 29 серпня
На заході країни погода сьогодні відрізнятиметься. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, а вітер значно посилиться. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Через сильний вітер у західних областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Такі пориви можуть ускладнювати рух транспорту, а також роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, що 4–5 вересня очікується перша хвиля слабких геомагнітних збурень. Невисока сонячна активність може супроводжуватися сонливістю, підвищеною втомлюваністю та незначним погіршенням самопочуття.
Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні 30 серпня, очікується переважно сухою та малохмарною. Істотних опадів синоптики не прогнозують. До кінця серпня погодні умови визначатиме антициклон із сухим повітрям.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.