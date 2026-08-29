Погода в Україні 29 серпня: де буде тепло, а де грози

Жінка сидить з дітьми на лавочці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 29 серпня, у більшості областей України буде сухо та по-літньому тепло. Температура вдень підніметься до +28 °С. Водночас захід країни опиниться під впливом нестійкої погоди: там пройдуть дощі з грозами та посилиться вітер.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 серпня

На більшій частині території України 29 серпня опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, тож остання субота літа для більшості регіонів буде теплою.

Уночі температура становила +9...+14 °С. На півдні було помітно тепліше — там стовпчики термометрів не опускалися нижче +13...+18 °С. Вітер на більшій частині території країни буде південно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Карта прогнозу погоди на 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Грози та вітер на заході України 29 серпня

На заході країни погода сьогодні відрізнятиметься. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, а вітер значно посилиться. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Через сильний вітер у західних областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Такі пориви можуть ускладнювати рух транспорту, а також роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

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Області, в яких оголосили жовтий рівень небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, що 4–5 вересня очікується перша хвиля слабких геомагнітних збурень. Невисока сонячна активність може супроводжуватися сонливістю, підвищеною втомлюваністю та незначним погіршенням самопочуття.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні 30 серпня, очікується переважно сухою та малохмарною. Істотних опадів синоптики не прогнозують. До кінця серпня погодні умови визначатиме антициклон із сухим повітрям.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.