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Головна Новини дня Літо не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра

Літо не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
28 серпня 2026 19:56
Літо не відступає: прогноз погоди в Україні на 29 серпня
Чоловік на сапі. Фото: Reuters

У суботу, 29 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та переважно суху погоду. Водночас у західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози, а температура повітря вдень становитиме +23...+28 °С. Завтра в окремих областях очікуються сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 29 серпня

У більшості областей 29 серпня опадів не очікується. Винятком стане захід країни, де вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. У західних областях вдень пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +9...+14 °С. На півдні країни буде тепліше — +13...+18 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23...+28 °С.

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Карта прогнозу погоди на 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначено, що в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру в західних областях оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Вдень 29 серпня пориви вітру там сягатимуть 15–20 м/с. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Літо не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Області, в яких оголосили жовтий рівень небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE писали, що для України та загалом Східної Європи восени зберігається тенденція до температур вище кліматичної норми. Тож на початку вересня різкого переходу від літнього тепла до осінньої прохолоди не прогнозують — значна частина місяця може залишатися теплою та комфортною.

Новини.LIVE інформували, що 4–5 вересня очікується перша хвиля слабких геомагнітних збурень. Невисока сонячна активність може супроводжуватися сонливістю, підвищеною втомлюваністю та незначним погіршенням самопочуття.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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