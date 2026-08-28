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Лето не уступает: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
28 августа 2026 19:56
Лето не уступает: прогноз погоды в Украине на 29 августа
Мужчина за плугом. Фото: Reuters

В субботу, 29 августа, в Украине прогнозируется переменная облачность и преимущественно сухая погода. При этом в западных областях днём местами возможны кратковременные дожди и грозы, а дневная температура воздуха составит +23...+28 °С. Завтра в отдельных областях ожидаются сильные порывы ветра, которые могут осложнить движение транспорта, а также работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 29 августа

В большинстве областей 29 августа осадков не ожидается. Исключением станет запад страны, где днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. В западных областях днем порывы могут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +9...+14 °С. На юге страны будет теплее — +13...+18 °С. Днем столбики термометров покажут +23...+28 °С.

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Карта прогноза погоды на 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что в Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за сильных порывов ветра в западных областях объявлен I уровень опасности — желтый.

Днём 29 августа порывы ветра там будут достигать 15–20 м/с. Такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Літо не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Области, в которых объявлен желтый уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE писали, что для Украины и в целом Восточной Европы осенью сохраняется тенденция к температурам выше климатической нормы. Поэтому в начале сентября резкого перехода от летней жары к осенней прохладе не прогнозируется — значительная часть месяца может оставаться теплой и комфортной.

Новини.LIVE сообщали, что 4–5 сентября ожидается первая волна слабых геомагнитных возмущений. Невысокая солнечная активность может сопровождаться сонливостью, повышенной утомляемостью и незначительным ухудшением самочувствия.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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