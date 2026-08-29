Погода в Украине 29 августа: где будет тепло, а где грозы

Последняя суббота лета в Украине будет теплой: где ожидаются грозы
Сегодня, в субботу, 29 августа, в большинстве областей Украины будет сухо и по-летнему тепло. Температура днем поднимется до +28 °С. В то же время запад страны окажется под влиянием нестабильной погоды: там пройдут дожди с грозами и усилится ветер.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине 29 августа
На большей части территории Украины 29 августа осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, поэтому последняя суббота лета для большинства регионов будет теплой.
Ночью температура составляла +9...+14 °С. На юге было заметно теплее — там столбики термометров не опускались ниже +13...+18 °С. Ветер на большей части территории страны будет юго-восточным, со скоростью 7-12 м/с.
Грозы и ветер на западе Украины 29 августа
На западе страны погода сегодня будет неоднородной. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а ветер значительно усилится. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Из-за сильного ветра в западных областях объявлен I уровень опасности, желтый. Такие порывы могут затруднять движение транспорта, а также работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, 4–5 сентября ожидается первая волна слабых геомагнитных возмущений. Невысокая солнечная активность может сопровождаться сонливостью, повышенной утомляемостью и незначительным ухудшением самочувствия.
Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине 30 августа ожидается преимущественно сухой и малооблачной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. До конца августа погодные условия будет определять антициклон с сухим воздухом.
Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.