Погода в Украине 29 августа: где будет тепло, а где грозы

Женщина сидит с детьми на скамейке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 29 августа, в большинстве областей Украины будет сухо и по-летнему тепло. Температура днем поднимется до +28 °С. В то же время запад страны окажется под влиянием нестабильной погоды: там пройдут дожди с грозами и усилится ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 августа

На большей части территории Украины 29 августа осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, поэтому последняя суббота лета для большинства регионов будет теплой.

Ночью температура составляла +9...+14 °С. На юге было заметно теплее — там столбики термометров не опускались ниже +13...+18 °С. Ветер на большей части территории страны будет юго-восточным, со скоростью 7-12 м/с.

Карта прогноза погоды на 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Грозы и ветер на западе Украины 29 августа

На западе страны погода сегодня будет неоднородной. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а ветер значительно усилится. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Из-за сильного ветра в западных областях объявлен I уровень опасности, желтый. Такие порывы могут затруднять движение транспорта, а также работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

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Области, в которых объявлен желтый уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Новини.LIVE ранее, 4–5 сентября ожидается первая волна слабых геомагнитных возмущений. Невысокая солнечная активность может сопровождаться сонливостью, повышенной утомляемостью и незначительным ухудшением самочувствия.

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине 30 августа ожидается преимущественно сухой и малооблачной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. До конца августа погодные условия будет определять антициклон с сухим воздухом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.