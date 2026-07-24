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Головна Новини дня Остання надія для Путіна зламати Україну: Сікорський про важку зиму

Остання надія для Путіна зламати Україну: Сікорський про важку зиму

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 13:26
Сікорський заявив, що Росія намагається посварити Польщу та Україну
Радослав Сікорський. Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Кремль роками намагається посварити поляків і українців. Однак країни не повинні піддаватися на російські провокації, адже головною загрозою залишається агресія РФ. У Москви поступово вичерпуються ресурси, а найближча зима може стати вирішальною для планів диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVP Info.

Росія намагається посварити поляків і українців

Сікорський нагадав, що Москва протягом століть намагалася розпалювати конфлікти між поляками та українцями, аби реалізувати власні геополітичні інтереси. Він наголосив, що сьогодні важливо не допустити повторення такого сценарію.

"Путін продовжує наступати й обстрілювати Україну. Саме Росія є ворогом і Польщі, і України, а не ми одне одному", — сказав міністр. 

Він також попередив про можливість нових гібридних операцій Росії проти країн НАТО, зокрема Польщі. Він пояснив, що публічне інформування про потенційні провокації може знизити їхню ефективність, оскільки такі дії втрачають елемент несподіванки.

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Окремо Сікорський прокоментував зустріч державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На його думку, коротка розмова не здатна змінити ситуацію, адже для реального прогресу Кремль мав би відмовитися від планів захоплення України та визнати помилковість розв'язаної війни.

Водночас польський міністр звернув увагу на економічний стан Росії. Він заявив, що лише за перші шість місяців року Москва реалізувала 44 тонни золота зі своїх резервів. Це найбільше за всю історію.

"Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні", — наголосив глава МЗС Польщі.

На його думку, саме найближча зима може стати останньою спробою Володимира Путіна зламати опір України. Тому, у стратегічних інтересах Польщі та її союзників — забезпечити, щоб Україна не лише вистояла, а й здобула перемогу у війні.

Крім того, очільник польської дипломатії розкритикував окремих представників польської опозиції, які закликають скоротити або припинити підтримку України. Сікорський зазначив, що такі заяви суперечать позиції, яку ці політики займали раніше, коли відкрито підтримували допомогу Києву, попри те, що українські міста й надалі зазнають російських ракетних і дронових атак.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, цієї зими Україна або почне переговори з РФ, або зіткнеться з новою ескалацією. Це може стати вирішальним етапом у війні з Росією.

Однак український президент також попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. За його словами, у разі відмови РФ від переговорів, її очікують постійні повітряні атаки. 

володимир путін зима війна в Україні Радослав Сікорський
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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