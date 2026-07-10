Операція "Мідас": фігуранту справи оголошено про нову підозру

Працівники НАБУ під час викриття. Ілюстративне фото: НАБУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції "Мідас" повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом". За даними слідства, його підозрюють у легалізації понад 30 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці стверджують, що за ці кошти експосадовець придбав елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НАБУ у п'ятницю, 10 липня.

У справі "Мідас" оголосили нову підозру

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом". За версією слідства, експосадовець легалізував десятки мільйонів гривень, отриманих унаслідок корупційної схеми, яку правоохоронці викрили під час операції "Мідас".

Як зазначають у НАБУ, під час подальшого розслідування правоохоронці встановили нові обставини діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції в АТ НАЕК "Енергоатом". Нову підозру оголосили колишньому топменеджеру компанії, який у матеріалах кримінального провадження фігурує під умовним позначенням "Тенор".

За даними слідства, протягом 2023–2025 років він легалізував понад 30 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці стверджують, що за ці кошти експосадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі загальною вартістю понад 19 млн грн, а також інші дороговартісні предмети розкоші.

За інформацією НАБУ, щоб приховати походження коштів і унеможливити викриття фінансових операцій, підозрюваний використовував криптовалюту. Водночас усі придбані активи, за даними слідства, оформлював на близьку особу.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Що відомо про операцію "Мідас"

Операцію "Мідас" НАБУ та САП провели у листопаді 2025 року. Тоді правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку підозрюють у масштабній корупції в АТ НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії, а згодом легалізовували одержані кошти через придбання нерухомості, автомобілів та інших цінних активів.

Перші підозри у справі оголосили сімом особам, серед яких були колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", відомий у матеріалах слідства під умовним позначенням "Тенор", а також інші ймовірні учасники схеми. Згодом коло підозрюваних розширилося — про підозри повідомили колишнім віцепрем'єр-міністру та міністру енергетики України.

Станом на липень 2026 року НАБУ та САП продовжують досудове розслідування. Правоохоронці повідомляють про нові встановлені епізоди та нові підозри у справі, тоді як остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд. Наразі досудове розслідування триває.