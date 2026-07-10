НАБУ оголосило нову підозру експосадовцю Енергоатома у справі Мідас

Працівники НАБУ під час викриття. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції "Мідас" повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом". За даними слідства, його підозрюють у легалізації понад 30 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці стверджують, що за ці кошти експосадовець придбав елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НАБУ у п'ятницю, 10 липня.

У справі "Мідас" оголосили нову підозру

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом". За версією слідства, експосадовець легалізував десятки мільйонів гривень, отриманих унаслідок корупційної схеми, яку правоохоронці викрили під час операції "Мідас".

Як зазначають у НАБУ, під час подальшого розслідування правоохоронці встановили нові обставини діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції в АТ НАЕК "Енергоатом". Нову підозру оголосили колишньому топменеджеру компанії, який у матеріалах кримінального провадження фігурує під умовним позначенням "Тенор".

За даними слідства, протягом 2023–2025 років він легалізував понад 30 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

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Правоохоронці стверджують, що за ці кошти експосадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі загальною вартістю понад 19 млн грн, а також інші дороговартісні предмети розкоші.

За інформацією НАБУ, щоб приховати походження коштів і унеможливити викриття фінансових операцій, підозрюваний використовував криптовалюту. Водночас усі придбані активи, за даними слідства, оформлював на близьку особу.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Що відомо про операцію "Мідас"

Операцію "Мідас" НАБУ та САП провели у листопаді 2025 року. Тоді правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку підозрюють у масштабній корупції в АТ НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії, а згодом легалізовували одержані кошти через придбання нерухомості, автомобілів та інших цінних активів.

Перші підозри у справі оголосили сімом особам, серед яких були колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", відомий у матеріалах слідства під умовним позначенням "Тенор", а також інші ймовірні учасники схеми. Згодом коло підозрюваних розширилося — про підозри повідомили колишнім віцепрем'єр-міністру та міністру енергетики України.

Станом на липень 2026 року НАБУ та САП продовжують досудове розслідування. Правоохоронці повідомляють про нові встановлені епізоди та нові підозри у справі, тоді як остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд. Наразі досудове розслідування триває.