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Головна Новини дня ООН ухвалила декларацію про підготовку світу до нових пандемій

ООН ухвалила декларацію про підготовку світу до нових пандемій

Ua ru
13 жовтня 2026 20:05
ООН ухвалила декларацію про готовність до майбутніх пандемій
Засідання Організації Об'єднаних Націй. Фото: Reuters

Генеральна Асамблея ООН 12 жовтня ухвалила політичну декларацію щодо готовності світу до майбутніх пандемій, яка передбачає зміцнення систем раннього попередження, розширення доступу до вакцин, ліків і діагностики та розвиток міжнародного співробітництва. Документ підтримали 153 держави, тоді як США, Ізраїль та Аргентина проголосували проти, а ще дві країни утрималися.

Про результати голосування Генасамблеї ООН повідомляє портал Новини.LIVE.

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Заседание Организации Объединенных Наций
Засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Фото: Reuters

Антипандемійна декларація ООН

У документі заявили, що навіть після досвіду пандемії COVID-19 світ залишається недостатньо підготовленим до нових глобальних загроз у сфері охорони здоров'я.

Держави домовилися про готовність зміцнювати системи раннього попередження, розширювати доступ населення до вакцин, лікарських засобів і діагностики. Окремими напрямами мають стати розвиток міжнародного співробітництва та забезпечення стабільного фінансування систем охорони здоров'я.

Особливу увагу в декларації приділили нерівності між країнами у можливостях протидіяти пандеміям. Щорічний дефіцит фінансування заходів, необхідних для забезпечення відповідної готовності, оцінюється у 15 млрд доларів.

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Зазначимо, що декларація не створює юридично обов'язкових зобов'язань для держав.

Проти проголосували Аргентина, Ізраїль та Сполучені Штати Америки, а Нова Зеландія та Парагвай утрималися.

Спочатку декларацію планували ухвалити консенсусом під час зустрічі високого рівня 25 вересня в Нью-Йорку. Однак через заперечення американської сторони досягти згоди не вдалося, тому документ винесли на голосування Генасамблеї.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ООН пообіцяли продовжувати допомагати цивільним жителям окупованих Олешок на Херсонщині. Речник генерального секретаря організації Стефан Дюжарик заявив, що гуманітарні команди намагаються дістатися до найбільш постраждалих районів.

Також Новини.LIVE писав, що посол США в ООН Майк Волц заявив про необхідність компромісів з обох сторін для завершення війни в Україні. За його словами, досягнення миру вимагатиме складних політичних рішень від Києва та Москви. Американський дипломат також наголосив на важливості повернення викрадених Росією українських дітей.

коронавірус пандемія ООН вірус Генасамблея ООН
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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