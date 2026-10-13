ООН приняла декларацию о готовности к будущим пандемиям

Заседание Организации Объединенных Наций. Фото: Reuters

Генеральная Ассамблея ООН 12 октября приняла политическую декларацию о готовности мира к будущим пандемиям, которая предусматривает укрепление систем раннего предупреждения, расширение доступа к вакцинам, лекарствам и диагностике, а также развитие международного сотрудничества. Документ поддержали 153 государства, тогда как США, Израиль и Аргентина проголосовали против, а еще две страны воздержались.

О результатах голосования Генассамблеи ООН сообщает портал Новини.LIVE.

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Заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Фото: Reuters

Антипандемическая декларация ООН

В документе заявили, что даже после опыта пандемии COVID-19 мир остается недостаточно подготовленным к новым глобальным угрозам в сфере здравоохранения.

Государства договорились о готовности укреплять системы раннего предупреждения, расширять доступ населения к вакцинам, лекарственным средствам и диагностике. Отдельными направлениями должны стать развитие международного сотрудничества и обеспечение стабильного финансирования систем здравоохранения.

Особое внимание в декларации уделили неравенству между странами в возможностях противодействовать пандемиям. Ежегодный дефицит финансирования мер, необходимых для обеспечения соответствующей готовности, оценивается в 15 млрд долларов.

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Отметим, что декларация не создает юридически обязательных обязательств для государств.

Против проголосовали Аргентина, Израиль и Соединенные Штаты Америки, а Новая Зеландия и Парагвай воздержались.

Изначально декларацию планировали принять консенсусом во время встречи высокого уровня 25 сентября в Нью-Йорке. Однако из-за возражений американской стороны достичь согласия не удалось, поэтому документ вынесли на голосование Генассамблеи.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ООН пообещали продолжать помогать мирным жителям оккупированных Олешек в Херсонской области. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарные команды пытаются добраться до наиболее пострадавших районов.

Также Новини.LIVE писал, что посол США в ООН Майк Уолтц заявил о необходимости компромиссов с обеих сторон для завершения войны в Украине. По его словам, достижение мира потребует сложных политических решений от Киева и Москвы. Американский дипломат также подчеркнул важность возвращения похищенных Россией украинских детей.