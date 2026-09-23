Волц заявив, що для миру в Україні потрібні компроміси з обох сторін

Майк Волц. Фото: Reuters

Посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Майк Волц заявив, що для досягнення миру в Україні потрібні будуть компроміси з обох сторін. Він наголосив, що переможців в цій війні не буде і обидві сторони програють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Ради безпеки ООН, присвяченій Україні.

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Чому для миру потрібні будуть компроміси

Під час свого виступу Майк Волц підтвердив позицію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Мир вимагатиме від усіх сторін складних рішень. Він вимагатиме компромісів. Він вимагатиме від лідерів усвідомлення того, що втрата ще 25 000 життів є абсолютно неприйнятною", — сказав посол США в ООН.

Окрім того, Волц згадав ініціативу першої леді США Меланії Трамп з повернення викрадених Росією українських дітей, і зазначив, що це дає надію на мир.

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"Якщо Росія та Україна можуть співпрацювати задля возз’єднання дітей із родинами, то вони зможуть сісти за стіл переговорів і розпочати значно складнішу роботу з припинення цього конфлікту", — підкреслив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, держсекретар США Марко Рубіо вчора теж заявив, що війна в Україні завершиться виключно мирними переговорами, а не військовою перемогою якоїсь сторони. За його словами, наразі угоди між країнами немає, але США готові сприяти діалогу Києва та Москви заради збереження життів.

Також ми писали, що за словами голови МЗС України Андрія Сибіги, Україна погодилася на повне і негайне припинення вогню. У зв'язку з цим він призвав Росію погодитися на такі ж умови і припинити бойові дії.