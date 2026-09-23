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Главная Новости дня Посол США в ООН: мир в Украине потребует компромиссы с обеих сторон

Посол США в ООН: мир в Украине потребует компромиссы с обеих сторон

Ua ru
23 сентября 2026 23:47
Вольц заявил, что для установления мира в Украине необходимы компромиссы с обеих сторон
Майк Волц. Фото: Reuters

Посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Майк Уолтц заявил, что для достижения мира в Украине потребуются компромиссы с обеих сторон. Он подчеркнул, что победителей в этой войне не будет и обе стороны проиграют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине.

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Почему для мира потребуются компромиссы

Во время своего выступления Майк Уолтц подтвердил позицию президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.

"Мир потребует от всех сторон сложных решений. Он потребует компромиссов. Он потребует от лидеров осознания того, что потеря еще 25 000 жизней является абсолютно неприемлемой", — сказал посол США в ООН.

Кроме того, Уолтц упомянул инициативу первой леди США Мелании Трамп по возвращению похищенных Россией украинских детей и отметил, что это дает надежду на мир.

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"Если Россия и Украина могут сотрудничать ради воссоединения детей с семьями, то они смогут сесть за стол переговоров и приступить к гораздо более сложной работе по прекращению этого конфликта", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио вчера также заявил, что война в Украине завершится исключительно мирными переговорами, а не военной победой какой-либо стороны. По его словам, на данный момент соглашения между странами нет, но США готовы содействовать диалогу Киева и Москвы ради сохранения жизней.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Украина согласилась на полное и немедленное прекращение огня. В связи с этим он призвал Россию согласиться на такие же условия и прекратить боевые действия.

США война в Украине Россия мирные переговоры Майкл Уолтц Совбез ООН
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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