Очільниця Генасамблеї ООН почала виступ зі згадки про Україну

Очільниця Генасамблеї ООН почала виступ зі згадки про Україну

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:07
Анналена Бербок згадала про війну в Україні під час виступу на Генасамблеї ООН
Президентка генеральної асамблеї ООН Анналена Бербок під час виступу 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

Президентка Генеральної асамблеї ООН Анналена Бербок почала свій виступ зі згадки про повномасштабну війну в Україні. Вона зазначила, що 80-та річниця ООН затьмарена війнами в Україні та Газі.

Про це Анналена Бербок заявила під час свого виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Виступ Бербок на Генасамблеї ООН — про що говорила

Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок почала вступну промову похмурим тоном, згадавши про глобальні конфлікти від Гази, де "сироти їдять пісок", до України та Демократичної Республіки Конго.

"Хоча 80-та річниця ООН цього року мала б бути радісною подією, зараз не час святкувати. Ми повинні працювати краще", — сказала очільниця Генасамблеї ООН.

Також вона додала, що не варто критикувати ООН, оскільки не міжнародні інституції зазнали невдачі, а держави-члени не змогли дотриматися міжнародного права.

"Як і 80 років тому, ми стоїмо на роздоріжжі. І саме від нас — від кожної окремої держави-члена — залежить, чи відповідаємо ми тим самим лідерам, які були до нас, чи діятимемо, коли це необхідно, чи підтримуватимемо принципи нашого статуту. Чи будемо кращими разом, чи покажемо людям у всьому світі, що ця Організація Об'єднаних Націй існує сьогодні, завтра і протягом наступних восьми десятиліть. Бо, зрештою, це страховка життя для кожної країни", — заявила Бербок.

Крім того, вона закликала уявити, наскільки гіршим був би світ без ООН.

Нагадаємо, що у вівторок, 23 вересня, під час засідання Генасамблеї ООН виступив і лідер США Дональд Трамп.

Очільник Білого дому Дональд Трамп зробив низку важливих заяв, через що перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
