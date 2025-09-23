Анналена Бербок вспомнила о войне в Украине во время выступления на Генассамблее ООН

Президент генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок во время выступления 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок начала свое выступление с упоминания о полномасштабной войне в Украине. Она отметила, что 80-я годовщина ООН омрачена войнами в Украине и Газе.

Об этом Анналена Бербок заявила во время своего выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Выступление Бербок на Генассамблее ООН — о чем говорила

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок начала вступительную речь мрачным тоном, вспомнив о глобальных конфликтах от Газы, где "сироты едят песок", до Украины и Демократической Республики Конго.

"Хотя 80-я годовщина ООН в этом году должна была бы быть радостным событием, сейчас не время праздновать. Мы должны работать лучше", — сказала глава Генассамблеи ООН.

Также она добавила, что не стоит критиковать ООН, поскольку не международные институты потерпели неудачу, а государства-члены не смогли соблюсти международное право.

"Как и 80 лет назад, мы стоим на распутье. И именно от нас — от каждого отдельного государства-члена — зависит, отвечаем ли мы тем же лидерам, которые были до нас, будем ли действовать, когда это необходимо, будем ли поддерживать принципы нашего устава. Будем ли мы лучше вместе, покажем ли людям во всем мире, что эта Организация Объединенных Наций существует сегодня, завтра и в течение следующих восьми десятилетий. Потому что, в конце концов, это страховка жизни для каждой страны", — заявила Бербок.

Кроме того, она призвала представить, насколько хуже был бы мир без ООН.

Напомним, что во вторник, 23 сентября, во время заседания Генассамблеи ООН выступил и лидер США Дональд Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений, из-за чего превысил регламент выступления на Генассамблее ООН.