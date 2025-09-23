Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава Генассамблеи ООН начала выступление с упоминания об Украине

Глава Генассамблеи ООН начала выступление с упоминания об Украине

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:07
Анналена Бербок вспомнила о войне в Украине во время выступления на Генассамблее ООН
Президент генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок во время выступления 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок начала свое выступление с упоминания о полномасштабной войне в Украине. Она отметила, что 80-я годовщина ООН омрачена войнами в Украине и Газе.

Об этом Анналена Бербок заявила во время своего выступления на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Реклама
Читайте также:

Выступление Бербок на Генассамблее ООН — о чем говорила

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок начала вступительную речь мрачным тоном, вспомнив о глобальных конфликтах от Газы, где "сироты едят песок", до Украины и Демократической Республики Конго.

"Хотя 80-я годовщина ООН в этом году должна была бы быть радостным событием, сейчас не время праздновать. Мы должны работать лучше", — сказала глава Генассамблеи ООН.

Также она добавила, что не стоит критиковать ООН, поскольку не международные институты потерпели неудачу, а государства-члены не смогли соблюсти международное право.

"Как и 80 лет назад, мы стоим на распутье. И именно от нас — от каждого отдельного государства-члена — зависит, отвечаем ли мы тем же лидерам, которые были до нас, будем ли действовать, когда это необходимо, будем ли поддерживать принципы нашего устава. Будем ли мы лучше вместе, покажем ли людям во всем мире, что эта Организация Объединенных Наций существует сегодня, завтра и в течение следующих восьми десятилетий. Потому что, в конце концов, это страховка жизни для каждой страны", — заявила Бербок.

Кроме того, она призвала представить, насколько хуже был бы мир без ООН.

Напомним, что во вторник, 23 сентября, во время заседания Генассамблеи ООН выступил и лидер США Дональд Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений, из-за чего превысил регламент выступления на Генассамблее ООН.

ООН Анналена Бербок выступление война в Украине заявление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации