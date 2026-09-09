Ситуація зі світлом 9 вересня: чи будуть відключення електроенергії

Енергетики. Фото: Укренерго

Росія продовжує атакувати енергетику України. У середу, 9 вересня, в Запорізькій області російський дрон атакував машину ремонтників, які їхали відновлювати світло. Водночас через бойові дії п'ять регіонів частково залишилися без електрики, але загальних відключень світла по Україні сьогодні не буде.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Росія атакує енергетику в Україні

Російські війська почали цілеспрямовано бити по ремонтних бригадах, які ліквідовують наслідки атак на інфраструктуру. У Запорізькій області ворожий безпілотник атакував службову автівку енергетиків саме в той момент, коли вони прямували до однієї з місцевих громад для відновлення електропостачання. Фахівцям вдалося врятуватися, ніхто з них не постраждав.

Тим часом бойові дії та постійні обстріли продовжують руйнувати енергетичну мережу країни. Станом на ранок 9 вересня без світла залишається частина населення одразу в п'яти регіонах: Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Київській областях. Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація.

На сьогодні запровадження графіків планових відключень світла для населення не прогнозується. Енергетики радять українцям стежити за можливими змінами на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.

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Разом з тим, для підтримки стабільної роботи мережі, громадян закликають переглянути свої побутові звички. Фахівці просять за можливості перенести використання потужних електроприладів на денний час у проміжок з 10:00 до 15:00. Натомість у період вечірнього пікового навантаження, з 18:00 до 22:00, споживання електрики варто максимально обмежити.

Новини.LIVE повідомляли, що Запорізьку АЕС знову заживили з Об'єднаної енергосистеми України після майже трьох тижнів живлення від дизель-генераторів. Українські фахівці відновили лінію "Феросплавна-1" (330 кВ) під час локального режиму тиші, про який допоміг домовитися голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Тим часом на Херсонщині ситуація вкрай напружена. Через те, що російські окупанти щодня б'ють по цивільних FPV-дронами та нещодавно атакували Херсонську ТЕЦ. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, генерація впала настільки, що все місто наразі споживає електроенергії не більше, ніж один київський супермаркет.

Попри це, енергетики заспокоюють, що тривалих зимових блекаутів по 12-16 годин на добу очікувати не варто. Генерації, газу та резервних потужностей для проходження опалювального сезону вистачає, хоча ключовим викликом залишається ремонт пошкоджених мереж для доставки електрики до домівок.

Паралельно обговорюються економічні переговори США та Росії, які, за словами Володимира Зеленського, найімовірніше стосувалися й енергетики. Президент підкреслив, що Київ наполягає на єдиному ключовому результаті — повному позбавленні Москви нафтогазових доходів для ведення війни.