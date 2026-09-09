Ситуация со светом 9 сентября: будут ли отключения электроэнергии

Энергетики. Фото: Укрэнерго

Россия продолжает атаковать энергетику Украины. В среду, 9 сентября, в Запорожской области российский дрон атаковал машину ремонтников, ехавших восстанавливать свет. В то же время из-за боевых действий пять регионов частично остались без электричества, но общих отключений света по Украине сегодня не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Россия атакует энергетику в Украине

Российские войска начали целенаправленно избивать по ремонтным бригадам, ликвидирующим последствия атак на инфраструктуру. В Запорожской области вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль энергетиков именно в тот момент, когда они направлялись в одну из местных общин для возобновления электроснабжения. Специалистам удалось спастись, никто из них не пострадал.

Между тем, боевые действия и постоянные обстрелы продолжают разрушать энергетическую сеть страны. По состоянию на утро 9 сентября без света остается часть населения сразу в пяти регионах: Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях. Аварийные бригады уже работают над устранением повреждений везде, где это позволяет текущая ситуация безопасности.

На сегодняшний день введение графиков плановых отключений света для населения не прогнозируется. Энергетики советуют украинцам следить за возможными изменениями на официальных страницах своих операторов систем распределения.

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Вместе с тем, для поддержания стабильной работы сети граждан призывают пересмотреть свои бытовые привычки. Специалисты просят по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневное время в промежуток с 10:00 до 15:00. В период вечерней пиковой нагрузки, с 18:00 до 22:00, потребление электричества следует максимально ограничить.

Новини.LIVE сообщали, что Запорожскую АЭС снова заживили из Объединенной энергосистемы Украины после почти трех недель питания от дизель-генераторов. Украинские специалисты возобновили линию "Ферросплавная-1" (330 кВ) во время локального режима тишины, о котором помог договориться глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Между тем, на Херсонщине ситуация крайне напряженная. Из-за того, что российские оккупанты ежедневно бьют по гражданским FPV-дронам и недавно атаковали Херсонскую ТЭЦ. По словам главы ОВА Александра Прокудина, генерация упала настолько, что весь город пока потребляет электроэнергии не больше одного киевского супермаркета.

Несмотря на это, энергетики успокаивают, что длительных зимних блекаутов по 12-16 часов в сутки ждать не стоит. Генерации, газа и резервных мощностей для прохождения отопительного сезона хватает, хотя ключевой проблемой остается ремонт поврежденных сетей для доставки электричества в дома.

Параллельно обсуждаются экономические переговоры США и России, которые, по словам Владимира Зеленского, скорее всего, касались и энергетики. Президент подчеркнул, что Киев настаивает на единственном ключевом результате — полном лишении Москвы нефтегазовых доходов для ведения войны.