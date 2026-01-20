В Дніпровській міськраді відбулися обшуки на тлі ракетного удару

Борис Філатов. Фото: міська рада м. Дніпро

До Дніпровської міської ради вранці, 20 січня, прийшли з обшуками. На дії правоохоронці різко відреагував мер міста.

Про це публічно заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Філатов різко відреагував на обшуки в міській раді та звинуватив вище керівництво

За словами мера, вночі Дніпро зазнав масованого ракетно-дронового удару з боку Росії. Унаслідок атаки була пошкоджена велика котельня, через що сотні житлових будинків залишилися без теплопостачання. Зранку міські служби працюють над ліквідацією наслідків удару та стабілізацією ситуації з теплом.

На цьому тлі, як повідомив Філатов, до мерії з обшуками прийшли представники правоохоронних органів. Формальною підставою, за його словами, стали питання щодо захоронення відходів на міському сміттєзвалищі. Мер зазначив, що паралельно з координацією роботи комунальників, газовиків і тепловиків йому доводиться займатися юридичними та екологічними питаннями, пов’язаними з діями слідчих.

"Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" — написав Філатов.

Повідомлення Бориса Філатова. Фото: скриншот

Окремо мер Дніпра різко звернувся до керівництва держави, заявивши про глибоке обурення ситуацією. У своїй заяві він різко розкритикував дії влади і зазначив що, на його переконання, окремі силові структури діють як дестабілізуючий фактор усередині країни.

Філатов також заявив, що у разі продовження такої практики відповідальність за управління на місцях мають брати на себе ті, хто ініціює подібні дії.

Нагадаємо, також нещодавно стало відомо про обшуки в офісі глави партії "Батьківщина" нардепки Юлії Тимошенко.

