У Дніпрі зупинили котельню — перелік вулиць без тепла

Котельня. Фото: КП "Теплоенерго" ДМР

У Дніпрі у вівторок, 20 січня, через технічні причини зупинили роботу котельні. Вона забезпечує опаленням житлові будинки в кількох районах міста.

Про це повідомили в КП "Теплоенерго".

Реклама

Читайте також:

У Дніпрі виникли перебої з опаленням

У результаті без теплопостачання тимчасово залишилися споживачі на проспекті Богдана Хмельницького, а також на вулицях Бориса Мозолевського, Василя Сліпака, Дениса Котенка, Інженерній, Квартальній, Козака Мамая, Мирослава Скорика, Михайла Максимовича та Солідарній.

Повідомлення. Фото: скриншот

Наразі на котельні працюють фахівці, які виконують комплекс заходів для усунення проблеми та подальшого відновлення теплопостачання. Інформацію щодо термінів запуску котельні буде уточнено після завершення робіт.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації з теплопостачанням для населення.

Тим часом в Києві склалася критична ситуація з опаленням та електрикою. Подекуди кияни виселяються з цілих будинків.