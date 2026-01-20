В Днепре остановили котельную — перечень улиц без тепла

В Днепре несколько улиц остались без отопления в мороз
В Днепре во вторник, 20 января, по техническим причинам остановили работу котельной. Она обеспечивает отоплением жилые дома в нескольких районах города.
Об этом сообщили в КП "Теплоэнерго".
В Днепре возникли перебои с отоплением
В результате без теплоснабжения временно остались потребители на проспекте Богдана Хмельницкого, а также на улицах Бориса Мозолевского, Василия Слипака, Дениса Котенко, Инженерной, Квартальной, Казака Мамая, Мирослава Скорика, Михаила Максимовича и Солидарной.
Сейчас на котельной работают специалисты, которые выполняют комплекс мероприятий для устранения проблемы и дальнейшего восстановления теплоснабжения. Информация о сроках запуска котельной будет уточнена после завершения работ.
