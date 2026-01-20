Видео
Главная Новости дня В Днепре несколько улиц остались без отопления в мороз

В Днепре несколько улиц остались без отопления в мороз

Дата публикации 20 января 2026 09:22
В Днепре остановили котельную — перечень улиц без тепла
Котельная. Фото: КП "Теплоэнерго" ДМР

В Днепре во вторник, 20 января, по техническим причинам остановили работу котельной. Она обеспечивает отоплением жилые дома в нескольких районах города.

Об этом сообщили в КП "Теплоэнерго".

Читайте также:

В Днепре возникли перебои с отоплением

В результате без теплоснабжения временно остались потребители на проспекте Богдана Хмельницкого, а также на улицах Бориса Мозолевского, Василия Слипака, Дениса Котенко, Инженерной, Квартальной, Казака Мамая, Мирослава Скорика, Михаила Максимовича и Солидарной.

Сообщение. Фото: скриншот

Сейчас на котельной работают специалисты, которые выполняют комплекс мероприятий для устранения проблемы и дальнейшего восстановления теплоснабжения. Информация о сроках запуска котельной будет уточнена после завершения работ.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации с теплоснабжением для населения.

Между тем в Киеве сложилась критическая ситуация с отоплением и электричеством. Кое-где киевляне выселяются из целых домов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
