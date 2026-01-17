Ситуація в енергетиці — Зеленський провів важливу нараду

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо енергетичної ситуації. Глава держави заслухав доповіді урядовців про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості містам і громадам.

Зеленський повідомив, що наразі найскладніша ситуація зберігається у Києві, Харкові, Запоріжжі та цих областях.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...