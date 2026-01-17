Ситуація в енергетиці — Зеленський провів важливу нараду

Зеленський провів нараду щодо енергетики і опалення — що важливо
Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:59
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо енергетичної ситуації. Глава держави заслухав доповіді урядовців про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості містам і громадам.
Зеленський повідомив, що наразі найскладніша ситуація зберігається у Києві, Харкові, Запоріжжі та цих областях.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама