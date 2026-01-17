Ситуация в энергетике - Зеленский провел важное совещание

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по энергетической ситуации. Глава государства заслушал доклады чиновников о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны добавить устойчивости городам и громадам.

Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная ситуация сохраняется в Киеве, Харькове, Запорожье и этих областях.

