Ситуация в энергетике - Зеленский провел важное совещание

Зеленский провел совещание по энергетике и отоплению — что важно
Дата публикации 17 января 2026 12:59
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по энергетической ситуации. Глава государства заслушал доклады чиновников о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны добавить устойчивости городам и громадам.
Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная ситуация сохраняется в Киеве, Харькове, Запорожье и этих областях.
Новость дополняется...
