Главная Новости дня В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 12:03
Где самая сложная ситуация со светом 17 января
Спасатель настраивает генератор. Фото: ГСЧС

По состоянию на сегодня, 17 января, самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и Киевской области. Там графики почасовых отключений пока не действуют.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Telegram в субботу, 17 января.

Читайте также:

Минэнерго о ситуации со светом 17 января

В ведомстве отметили, что ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях. Сейчас энергетики работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

По данным Минэнерго, в Одесской области после атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются восстановительные работы. Также продолжают действовать сетевые ограничения.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения.

Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний — пока не действуют. Отмечается, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

"Из-за постоянных массированных атак Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Координацию работ по ее последствиям осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.

Решение принято для обеспечения максимальной слаженной работы всех служб в столице, регионах и общинах, а также для оперативного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Соответствующие штабы уже начали работу, все службы работают в усиленном режиме", — объяснили в Минэнерго.

Ситуація зі світлом в Україні 17 січня
Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Виталий Кличко назвал количество домов в Киеве, которые до сих пор остаются без тепла после атаки РФ 9 января.

Напомним, что в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике.

Минэнерго обстрелы теплоснабжение война в Украине энергетика отключения света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
