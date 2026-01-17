Відео
Головна Новини дня В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:03
Де найскладніша ситуація зі світлом 17 січня
Рятувальник налаштовує генератор. Фото: ДСНС

Станом на сьогодні, 17 січня, найскладніша ситуація зі світлом залишається у Києві та Київській області. Там графіки погодинних відключень наразі не діють.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у Telegram у суботу, 17 січня.

Читайте також:

Міненерго про ситуацію зі світлом 17 січня

У відомстві зазначили, що вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Наразі енергетики працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

За даними Міненерго, на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень — наразі не діють. Зазначається, що повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

"Через постійні масовані атаки Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із її наслідків здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.

Рішення ухвалене для забезпечення максимальної злагодженої роботи всіх служб у столиці, регіонах і громадах, а також для оперативного відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі", — пояснили в Міненерго.

Ситуація зі світлом в Україні 17 січня
Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Віталій Кличко назвав кількість будинків у Києві, які досі лишаються без тепла після атаки РФ 9 січня.

Нагадаємо, що в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міненерго обстріли теплопостачання війна в Україні енергетика відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
