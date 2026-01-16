Энергетический Рамштайн - Зеленский назвал ключевую цель встречи

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои ожидания от проведения энергетического "Рамштайн". Во время встречи должны быть решены вопросы не только о поставках отдельных систем ПВО, но и приняты долгосрочные решения, которые позволят Украине пройти зиму и выдержать постоянные атаки врага.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в пятницу, 16 января.

Зеленский высказался об энергетическом "Рамштайн"

По словам главы государства, Украина сегодня использует большое количество различных систем противовоздушной обороны, которые были переданы партнерами за время полномасштабной войны. Однако ключевой проблемой остается не только наличие самих систем, а постоянная потребность в ракетах к ним.

"Сегодня утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это в Украине, могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей — выбивать пакеты. Когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит... Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать минимум. Минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Но какие правила, если честно? Какие законы, если честно? Если у нас идет война, нам это очень нужно. А в некоторых странах нет войны", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что энергетический "Рамштайн" нужен именно для договоренностей о продлении и регулярности поставок. По словам Зеленского, именно поэтому от энергетического "Рамштайна" Украина ожидает быстрых и конкретных решений

"Энергетический "Рамштайн" — это площадка, на которой надо договариваться о продлении. Потому что то, что заходит, это не значит, что завтра у нас закончилась зима. И не значит, что завтра враг прекратил нас бомбить. На мой взгляд, здесь нужно Украину уважать. Именно уважать. Потому что мало слов "крепкий народ Украины". Этого недостаточно. Крепкий народ — он так же держится, как каждый воин у нас на фронте держится. И надо обеспечивать максимально и защищать этот крепкий народ. Поэтому от "Рамштайн" мы ждем быстрых поставок того, что у наших партнеров есть", — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в энергосистеме. Президент отметил, что сейчас Украина не покрывает более трети энергопотребностей.

А также стало известно, что Великобритания выделит 20 млн фунтов стерлингов на восстановление украинской энергетики.