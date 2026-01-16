Енергетичний Рамштайн — Зеленський назвав ключову ціль зустрічі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо проведення енергетичного "Рамштайну". Глава держави наголосив, що наразі ключовим питанням для роботи контактної групи залишається захист української енергетики на тлі російських атак, зокрема посилення систем ППО ракетами.

"Енергетичний "Рамштайн" — це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження. Бо те, що заходить, це не значить, що завтра в нас закінчилася зима. І не значить, що завтра ворог припинив нас бомбити", — заявив президент.

