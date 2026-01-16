Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, яка наразі ситуація з енергосистемою України після масованих атак РФ. Він зазначив, що відновлення відбувається після кожного удару.

Про це глава держави сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, під час спільної пресконференції із президентом Чехії Петром Павелом у Києві у п'ятницю, 16 січня.

Зеленський про ситуацію в енергосистемі України

У відповідь на питання про ситуацію з енергетичною системою України після обстрілів РФ, Зеленський сказав:

"Відновлення йде після кожного удару. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, у нас велика кількість бригад, я їм дуже вдячний, але вони все самі не можуть. Це комплексний захист і комплексна робота".

Глава держави зазначив, що щоденно працюють ППО, мобільні вогневі групи, системи перехоплювачів. Однак робота авіації, за його словами, залежить від погодних умов.

"Багато всього, окрім авіації, яка працює або не працює, залежить від метеоумов. Ми прекрасно розуміємо, що іноді ми наші команди гелікоптерні використовуємо, іноді не можемо через деякі умови й дуже низьку температуру.

Це комплексний захист і, безумовно, в щоденному режимі йде відновлення не тільки станцій, а й можливості збільшувати імпорт. Технічні можливості, які також руйнуються в щоденних російських атаках, вони знають, що вони роблять. Слава Богу, наші також знають, що роблять", — сказав президент.

Крім того, він додав, що станом на 15 січня споживання електроенергії було велике.

"Мені здається, що вчора було 18 гігаватів споживання, а у нас були можливості 11 з чимось. На вчора було так, але кожного дня щось відновлюється.

Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це або десь щось вилазить в соцмережі, в Telegram, туди б'ють знову і знову. Тому, приблизно, ви розумієте об'єми й ці виклики", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні після російських атак немає жодної вцілілої електростанції.

Також Шмигаль закликав бізнес скоротити споживання електроенергії на тлі складної ситуації в енергосистемі.