Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация с энергосистемой Украины после массированных атак РФ. Он отметил, что восстановление происходит после каждого удара.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве в пятницу, 16 января.

Зеленский о ситуации в энергосистеме Украины

В ответ на вопрос о ситуации с энергетической системой Украины после обстрелов РФ, Зеленский сказал:

"Восстановление идет после каждого удара. Я думаю, что вы прекрасно знаете, у нас большое количество бригад, я им очень благодарен, но они все сами не могут. Это комплексная защита и комплексная работа".

Глава государства отметил, что ежедневно работают ПВО, мобильные огневые группы, системы перехватчиков. Однако работа авиации, по его словам, зависит от погодных условий.

"Много всего, кроме авиации, которая работает или не работает, зависит от метеоусловий. Мы прекрасно понимаем, что иногда мы наши команды вертолетные используем, иногда не можем из-за некоторых условий и очень низкой температуры.

Это комплексная защита и, безусловно, в ежедневном режиме идет восстановление не только станций, но и возможности увеличивать импорт. Технические возможности, которые также разрушаются в ежедневных российских атаках, они знают, что они делают. Слава Богу, наши также знают, что делают", — сказал президент.

Кроме того, он добавил, что по состоянию на 15 января потребление электроэнергии было большое.

"Мне кажется, что вчера было 18 гигаватт потребления, а у нас были возможности 11 с чем-то. На вчера было так, но каждый день что-то восстанавливается.

Конкретно, где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то что-то говорит об этом или где-то что-то вылезает в соцсети, в Telegram, туда бьют снова и снова. Поэтому, примерно, вы понимаете объемы и эти вызовы", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине после российских атак нет ни одной уцелевшей электростанции.

Также Шмыгаль призвал бизнес сократить потребление электроэнергии на фоне сложной ситуации в энергосистеме.