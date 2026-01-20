Видео
Главная Новости дня Обыски в горсовете Днепра — мэр Филатов резко отреагировал

Обыски в горсовете Днепра — мэр Филатов резко отреагировал

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:26
В Днепровском горсовете прошли обыски на фоне ракетного удара
Борис Филатов. Фото: городской совет г. Днепр

В Днепровский городской совет утром, 20 января, пришли с обысками. На действия правоохранители резко отреагировал мэр города.

Об этом публично заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

Читайте также:

Филатов резко отреагировал на обыски в городском совете и обвинил высшее руководство

По словам мэра, ночью Днепр подвергся массированному ракетно-дроновому удару со стороны России. В результате атаки была повреждена большая котельная, из-за чего сотни жилых домов остались без теплоснабжения. Утром городские службы работают над ликвидацией последствий удара и стабилизацией ситуации с теплом.

На этом фоне, как сообщил Филатов, в мэрию с обысками пришли представители правоохранительных органов. Формальным основанием, по его словам, стали вопросы по захоронению отходов на городской свалке. Мэр отметил, что параллельно с координацией работы коммунальщиков, газовиков и тепловиков ему приходится заниматься юридическими и экологическими вопросами, связанными с действиями следователей.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" уперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено. Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра? " — написал Филатов.

null
Сообщение Бориса Филатова. Фото: скриншот

Отдельно мэр Днепра резко обратился к руководству государства, заявив о глубоком возмущении ситуацией. В своем заявлении он резко раскритиковал действия власти и отметил что, по его убеждению, отдельные силовые структуры действуют как дестабилизирующий фактор внутри страны.

Филатов также заявил, что в случае продолжения такой практики ответственность за управление на местах должны брать на себя те, кто инициирует подобные действия.

Напомним, также недавно стало известно об обысках в офисе главы партии "Батькивщина" нардепа Юлии Тимошенко.

Отдельно выяснились новые детали относительно обысков у бывшего главы ОПУ Андрея Ермака.

обыски Днепр городской совет Борис Филатов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
