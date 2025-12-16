Брюссель надав Києву зброї на 27 мільярдів євро, але дипломати закликають не зупинятися

Обіцянку виконали — ЄС передав Україні 2 млн артснарядів
Європейський Союз повністю закрив свій план із постачання боєприпасів. До кінця 2025 року Україна отримала обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів.
Про це офіційно заявила Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".
Не час розслаблятися, кажуть у ЄС
Лише за цей рік Європа надала Україні військової допомоги на 27 мільярдів євро. Кая Каллас наголосила: досягнення мети — не привід видихати. Війна триває.
"Ми виконали свою обіцянку надати 2 мільйони артилерійських снарядів. Абсолютно очевидно, що зараз не час сповільнюватися", — підкреслила топдипломатка.
У Брюсселі чітко розуміють стратегію. Поки Росія відкидає ідею справедливого миру, єдиний шлях — тиснути на Москву.
Каллас зазначила, що партнери повинні робити ще більше. Це потрібно не лише для фізичного захисту територій. Потужна армія — це головний аргумент Києва для посилення позицій на майбутніх переговорах.
Нагадаємо, що міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні "Рамштайн" окреслив три ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності України.
А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги у 2026 році.
