Україна
Обіцянку виконали — ЄС передав Україні 2 млн артснарядів

Обіцянку виконали — ЄС передав Україні 2 млн артснарядів

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 00:18
Брюссель надав Києву зброї на 27 мільярдів євро, але дипломати закликають не зупинятися
Боєць з боєприпасами для ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Європейський Союз повністю закрив свій план із постачання боєприпасів. До кінця 2025 року Україна отримала обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів.

Про це офіційно заявила Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Читайте також:

Не час розслаблятися, кажуть у ЄС

Лише за цей рік Європа надала Україні військової допомоги на 27 мільярдів євро. Кая Каллас наголосила: досягнення мети — не привід видихати. Війна триває.

"Ми виконали свою обіцянку надати 2 мільйони артилерійських снарядів. Абсолютно очевидно, що зараз не час сповільнюватися", — підкреслила топдипломатка.

У Брюсселі чітко розуміють стратегію. Поки Росія відкидає ідею справедливого миру, єдиний шлях — тиснути на Москву.

Каллас зазначила, що партнери повинні робити ще більше. Це потрібно не лише для фізичного захисту територій. Потужна армія — це головний аргумент Києва для посилення позицій на майбутніх переговорах.

Нагадаємо, що міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні "Рамштайн" окреслив три ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності України.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги у 2026 році. 

Європейський союз військова допомога війна в Україні Кая Каллас снаряди
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
