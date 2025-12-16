Брюссель предоставил Киеву оружия на 27 миллиардов евро, но дипломаты призывают не останавливаться

Боец с боеприпасами для ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Европейский Союз полностью закрыл свой план по поставкам боеприпасов. До конца 2025 года Украина получила обещанные 2 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом официально заявила Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Не время расслабляться, говорят в ЕС

Только за этот год Европа предоставила Украине военной помощи на 27 миллиардов евро. Кая Каллас подчеркнула: достижение цели - не повод выдыхать. Война продолжается.

"Мы выполнили свое обещание предоставить 2 миллиона артиллерийских снарядов. Совершенно очевидно, что сейчас не время замедляться", — подчеркнула топ-дипломат.

В Брюсселе четко понимают стратегию. Пока Россия отвергает идею справедливого мира, единственный путь — давить на Москву.

Каллас отметила, что партнеры должны делать еще больше. Это нужно не только для физической защиты территорий. Мощная армия — это главный аргумент Киева для усиления позиций на будущих переговорах.

Напомним, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании "Рамштайн" очертил три ключевых приоритета для укрепления обороноспособности Украины.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна выделит Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году.