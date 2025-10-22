Україна отримала новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії

Президент України Володимир Зеленський із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Фото: кадр з відео

У середу, 22 жовтня, Норвегія оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України. Йдеться про 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку.

Про це заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере. Також це підтвердив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Норвегія надасть Україні новий пакет енергетичної підтримки

Йонас Гар Стере під час спілкування з пресою заявив, що Норвегія оголосила про пакет підтримки України для постачання газу.

Своєю чергою, Президент України зазначив, що сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році. Мовиться про близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку.

Зеленський подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час їхньої зустрічі.

Також український лідер розповів про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу.

"Ми обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку", — поінформував Зеленський.

Окремо сторони говорили про оборонну співпрацю — виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.

"Дуже вдячні за велику підтримку норвезького народу — системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем. Усе це рятує життя людей", — підсумував Зеленський.

