Главная Новости дня Норвегия поможет Украине с поставками газа — заявление премьера

Норвегия поможет Украине с поставками газа — заявление премьера

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:07
обновлено: 14:54
Украина получила новый пакет энергетической поддержки от Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Фото: кадр из видео

В среду, 22 октября, Норвегия объявила о новом пакете энергетической поддержки Украины. Речь идет о 150 миллионах долларов для закупки газа зимой.

Об этом заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Также это подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Норвегия предоставит Украине новый пакет энергетической поддержки

Йонас Гар Стере во время общения с прессой заявил, что Норвегия объявила о пакете поддержки Украины для поставок газа.

В свою очередь, Президент Украины отметил, что сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году. Речь идет об около 150 миллионах долларов для закупки газа зимой.

Зеленский поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Стере во время их встречи.

Также украинский лидер рассказал о последствиях сегодняшнего российского обстрела.

"Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и другие шаги, которые могут укрепить Украину зимой", — проинформировал Зеленский.

Отдельно стороны говорили об оборонном сотрудничестве — производство дронов и ракет, расширение инициативы PURL. Скоординировали также позиции и встречи, которые состоятся на этой неделе в Европе.

"Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа — системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем. Все это спасает жизни людей", — подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в среду, 22 октября, супруги Зеленские прибыли в Норвегию.

Также мы информировали, что в начале этого месяца Зеленский уже встречался с премьером Норвегии.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
