Нелегальна втеча за кордон: юрист роз'яснив кого судитимуть

Затримання порушника перетину державного кордону. Фото: ДПСУ

Масової депортації українських чоловіків з Європи не відбудеться через суворі міжнародні директиви, однак держава має всі важелі для екстрадиції тих громадян, які виїхали за кордон за допомогою підроблених документів. За приблизними оцінками, значна частина чоловіків, які виїхали під час повномасштабної війни, могла зробити це з порушеннями. Проте з юридичного погляду не всіх можна вважати порушниками.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив адвокат Олег Мицик.

Хто з втікачів за кордон може опинитися в суді

"Була чудова публікація в "Наші гроші", де вони вивели цифру, що напевне 70 тисяч українців з тих півмільйона приблизно, які вибули, мужчин, вибули незаконно, нелегально", — зазначив в ефірі програми "День.LIVE" адвокат Олег Мицик.

Юрист пояснює, що в цій масі людей варто виокремити три абсолютно різні категорії. Перша група — це чоловіки, які перетнули державний кордон на цілком законних підставах, але згодом вирішили не повертатися в Україну. До них у держави не може бути юридичних претензій.

Друга категорія включає осіб, які втекли з країни поза офіційними пунктами пропуску, наприклад, через ліси, гори чи річки. Щодо них ситуація ускладнюється відсутністю будь-яких документальних слідів перетину.

"З приводу людей, які перетнули кордон через тиск умовно, то з приводу них ніколи не існує документів. Оскільки ніхто не знає, чи перетинали вони, чи не перетинали", — констатує експерт.

Водночас найбільш вразливою до правового переслідування є третя група. Йдеться про тих, хто обманув прикордонників, скориставшись фальшивими довідками чи чужими паспортами. Саме ці люди є першими кандидатами на екстрадицію.

"Є третя категорія, які використали завідомо підроблені документи на кордоні. Так, їх можна вичленувати. І я ще три роки назад казав, що держава обов'язково повинна пробувати притягати до відповідальності і передавати документи в суміжні країни людей, які виїхали під чужим паспортом. Це є така група людей, щодо яких можуть бути юридичні претензії. В тому числі, і переслідування, і екстрадиція, якщо це сягатиме ступення відповідальності, по якій передадуть людей", — пояснює Мицик.

Але адвокат застерігає від ілюзій щодо масової депортації втікачів силами європейських урядів. За його словами, примусове видворення виключно через стать та вік неможливе.

"Просто за ознакою призивного віку, європейська країна не може змушувати людей покинути, оскільки це порушення всіх засад, які там існують. І тому європейських директив, які захищають всіляко, будуть масові позови до Європейського суду, і вони будуть обґрунтовані в цій частині", — підкреслив він.

Замість розрахунку на силові методи міжнародних партнерів, державі варто зосередитися на мотиваційних механізмах всередині країни. Правник вважає, що дієвим кроком могло б стати запровадження механізмів гарантованого бронювання для тих, хто погодиться легалізуватися.

"В нас прийняли норму в Україні, яка дозволила особам, які допустили ухилення, які мають порушення, які переховуються, які не можуть прибути в військкомат і не мають військово-облікових документів, їм надали можливість працевлаштуватися з умовою в 45 днів привезти в порядок документи. Лише по аналогії таким стимулом з гарантією бронювання, гіпотетично я бачу такий механізм, який би могли почути, він має бути прийнятий у вигляді закону, певних гарантій уряду", — резюмував юрист.

міністр соціальної політики Денис Улютін дав відповідь, чи будуть в Україні скасовувати право на виїзд за кордон особам до досягнення 23-річного віку.

Разом з тим заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі Ранок.LIVE казав, що Україна не має наразі механізмів для повернення чоловіків з-за кордону.