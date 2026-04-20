Нелегальное бегство за границу: юрист разъяснил кого будут судить

Задержание нарушителя пересечения государственной границы. Фото: ГПСУ

Массовой депортации украинских мужчин из Европы не произойдет из-за строгих международных директив, однако государство имеет все рычаги для экстрадиции тех граждан, которые выехали за границу с помощью поддельных документов. По приблизительным оценкам, значительная часть мужчин, выехавших во время полномасштабной войны, могла сделать это с нарушениями. Однако с юридической точки зрения не всех можно считать нарушителями.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал адвокат Олег Мицик.

Кто из беглецов за границу может оказаться в суде

"Была замечательная публикация в "Наші гроші", где они вывели цифру, что наверное 70 тысяч украинцев из тех полмиллиона примерно, которые выбыли, мужчин, выбыли незаконно, нелегально", — отметил в эфире программы "День.LIVE" адвокат Олег Мыцык.

Юрист объясняет, что в этой массе людей следует выделить три совершенно разные категории. Первая группа — это мужчины, которые пересекли государственную границу на вполне законных основаниях, но впоследствии решили не возвращаться в Украину. К ним у государства не может быть юридических претензий.

Вторая категория включает лиц, которые сбежали из страны вне официальных пунктов пропуска, например, через леса, горы или реки. По ним ситуация осложняется отсутствием каких-либо документальных следов пересечения.

Читайте также:

"По поводу людей, которые пересекли границу через давление условно, то по поводу них никогда не существует документов. Поскольку никто не знает, пересекали они или не пересекали", — констатирует эксперт.

В то же время наиболее уязвимой к правовому преследованию является третья группа. Речь идет о тех, кто обманул пограничников, воспользовавшись фальшивыми справками или чужими паспортами. Именно эти люди являются первыми кандидатами на экстрадицию.

"Есть третья категория, которые использовали заведомо поддельные документы на границе. Да, их можно вычленить. И я еще три года назад говорил, что государство обязательно должно пробовать привлекать к ответственности и передавать документы в сопредельные страны людей, которые выехали под чужим паспортом. Это такая группа людей, в отношении которых могут быть юридические претензии. В том числе, и преследование, и экстрадиция, если это будет достигать степени ответственности, по которой передадут людей", — объясняет Мыцык.

Но адвокат предостерегает от иллюзий относительно массовой депортации беглецов силами европейских правительств. По его словам, принудительное выдворение исключительно из-за пола и возраста невозможно.

"Просто по признаку призывного возраста, европейская страна не может заставлять людей покинуть, поскольку это нарушение всех принципов, которые там существуют. И поэтому европейских директив, которые защищают всячески, будут массовые иски в Европейский суд, и они будут обоснованы в этой части", — подчеркнул он.

Вместо расчета на силовые методы международных партнеров, государству стоит сосредоточиться на мотивационных механизмах внутри страны. Юрист считает, что действенным шагом могло бы стать введение механизмов гарантированного бронирования для тех, кто согласится легализоваться.

"У нас приняли норму в Украине, которая позволила лицам, которые допустили уклонение, которые имеют нарушения, которые скрываются, которые не могут прибыть в военкомат и не имеют военно-учетных документов, им предоставили возможность трудоустроиться с условием в 45 дней привезти в порядок документы. Только по аналогии таким стимулом с гарантией бронирования, гипотетически я вижу такой механизм, который бы могли услышать, он должен быть принят в виде закона, определенных гарантий правительства", — резюмировал юрист.

