Зеленський привітав з Днем авіації України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський привітав усіх дотичних з Днем авіації. Глава держави подякував захисникам неба.

Відповідний допис із привітанням лідер України опублікував у Telegram.

Український пілот. Фото: Зеленський/Telegram

День авіації України — привітання Зеленського

Сьогодні, 30 серпня, Володимир Зеленський привітав українців з Днем авіації та подякував цивільним і військовим.

"День авіації. День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки — усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом", — зазначив Зеленський.

Крім того, він подякував кожному, хто працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі. Усім, хто розвиває нашу авіацію.

"Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним", — наголосив глава держави.

Скриншот привітання Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей.