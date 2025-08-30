День авіації України — історія та символи

Український пілот. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

У суботу, 30 серпня, в Україні відзначається День авіації. Це професійне свято було встановлене указом Президента України у 1993 році на знак визнання ролі авіації в розвитку держави та вшанування авіаторів — військових і цивільних.

Українські пілоти. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

День авіації України — історія та традиції

День авіації України відзначається щорічно в останню суботу серпня. Україна має глибокі авіаційні традиції. Саме тут створювалися унікальні літаки, які відомі в усьому світі.

Легендарне конструкторське бюро імені Олега Антонова подарувало світові "Мрію" — найбільший і найпотужніший літак планети. Українські інженери та пілоти зробили значний внесок у розвиток світової авіації, а військові льотчики неодноразово демонстрували свою майстерність і мужність.

Український літак Ан-225 "Мрія". Фото: Alex Beltyukov

День авіації — значення для України

Авіація є важливою частиною безпеки та оборони держави. Особливо це стало очевидним під час повномасштабної війни з Росією, коли українські військові льотчики та протиповітряна оборона відіграють ключову роль у захисті неба.

Окрім військового аспекту, авіація має велике значення і для цивільної сфери: розвиток авіаперевезень, авіаційної промисловості, підготовка нових кадрів у льотних училищах.

Українська авіація. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

Як відзначають День авіації України

Традиційно у цей день проходять:

урочисті заходи за участі представників влади, авіаційної промисловості та Збройних сил (є виключення щодо проведення заходів під час повномасштабної війни);

виставки авіатехніки та відкриті дні у військових частинах чи авіаційних училищах;

показові польоти літаків і гелікоптерів (на час повномасштабної війни цього не відбувається);

вшанування пам’яті загиблих авіаторів.

У різних містах України також організовують культурні та освітні події, зустрічі ветеранів, лекції та покази документальних фільмів про розвиток авіації.

Українська авіація. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

Українські авіаційні символи

Серед авіаційних символів України:

АН-225 "Мрія" — символ інженерної думки та гордості України;

Су-27, МіГ-29 та інші бойові літаки Повітряних Сил ЗСУ, які захищають небо;

Київський авіаційний університет та Харківський авіаційний інститут — головні кузні кадрів для галузі.

Українська авіація. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

Сучасність і майбутнє

Сьогодні українська авіація продовжує розвиватися попри складні умови війни. Українські військові льотчики отримали славу "Привидів Києва", а вітчизняні конструктори працюють над безпілотними технологіями, що стають важливим елементом сучасних бойових дій.

У майбутньому головними напрямками розвитку стануть:

модернізація військової авіації;

інтеграція у спільні європейські та світові авіапроєкти;

розробка нових безпілотних літальних апаратів;

відновлення авіабудівної галузі після війни.

Отже, День авіації України — це не лише професійне свято пілотів та авіаційних інженерів, а й нагадування про величезний внесок нашої країни у світову авіацію. Сьогодні воно набуло ще глибшого значення, адже мужність українських авіаторів є символом свободи та сили держави.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей. Вона розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО.