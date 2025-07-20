Командир літака Мрія розповів про відродження легенди

Найбільший літак у світі "Мрія". Фото: Вікімедіа

У німецькому Мюнхені проходить авіаційна виставка, яка представлена й Україна. Виставка має назву Light and Shadow: Antonov Story і розповідає про злети найвідомішого літака у світі — "Мрії" — та її трагічну загибель через напад РФ на Україну.

В етері День.LIVE командир найбільшого у світі літака АН-225 "Мрія" та АН-124 "Руслан" Дмитро Антонов розповів про біль втрати й віру в відродження.

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Про мрію у відродження "Мрії"

За словами Дмитра Антонова, йому дуже часто сниться легендарний літак. І хоча він зараз пілотує "маленьку Мрію" — літак "Руслан", все одно це жодним чином не можу зрівнятись з керуванням "Мрією" та емоціями людей, які зустрічали це авіаційне диво по всьому світу.

"І найкращі моменти, коли ми літали саме в Києві на підготовці й на святкуванні Дня Незалежності у 21-му році. Це просто незабутні моменти, як кияни й всі українці зустрічали наш літак", — згадує Антонов.

Командир "Мрії" впевнений, що його літак можна відродити й про це треба мріяти й докладати всіх зусиль. Українська авіація відродиться, як і "Мрія".

"Мрії не вмирають. Так, можна метал знищили. Але ми повинні мріяти і робити все можливе, щоб відновити не тільки наш літак, а всю українську авіа промисловість. І це таке непросте завдання, але треба працювати, я впевнений, що все буде добре і ми зможемо це зробити", — сказав Дмитро Антонов.

Раніше повідомлялось, що Одесі, на Біржовій площі облаштували "Алею Незламних міст". Ця експозиція — знак вшанування пам'яті жертв війни проти російської агресії.

Також стало відомо, що у Мюнхені завершилася виставка Laser World of Photonics 2025. Подія засвідчила, що робототехніка, фотоніка й штучний інтелект вже сьогодні вирішують кадровий голод.