Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мрія про "Мрію" — командир славетного літака про його відродження

Мрія про "Мрію" — командир славетного літака про його відродження

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 23:32
Командир літака Мрія розповів про відродження легенди
Найбільший літак у світі "Мрія". Фото: Вікімедіа

У німецькому Мюнхені проходить авіаційна виставка, яка представлена й Україна. Виставка має назву Light and Shadow: Antonov Story і розповідає про злети найвідомішого літака у світі — "Мрії" — та її трагічну загибель через напад РФ на Україну.

В етері День.LIVE командир найбільшого у світі літака АН-225 "Мрія" та АН-124 "Руслан" Дмитро Антонов розповів про біль втрати й віру в відродження.

Реклама
Читайте також:

Про мрію у відродження "Мрії"

За словами Дмитра Антонова, йому дуже часто сниться легендарний літак. І хоча він зараз пілотує "маленьку Мрію" — літак "Руслан", все одно це жодним чином не можу зрівнятись з керуванням "Мрією" та емоціями людей, які зустрічали це авіаційне диво по всьому світу.

"І найкращі моменти, коли ми літали саме в Києві на підготовці й на святкуванні Дня Незалежності у 21-му році. Це просто незабутні моменти, як кияни й всі українці зустрічали наш літак", — згадує Антонов.

Командир "Мрії" впевнений, що його літак можна відродити й про це треба мріяти й докладати всіх зусиль. Українська авіація відродиться, як і "Мрія".

"Мрії не вмирають. Так, можна метал знищили. Але ми повинні мріяти і робити все можливе, щоб відновити не тільки наш літак, а всю українську авіа промисловість. І це таке непросте завдання, але треба працювати, я впевнений, що все буде добре і ми зможемо це зробити", — сказав Дмитро Антонов.

Раніше повідомлялось, що Одесі, на Біржовій площі облаштували "Алею Незламних міст". Ця експозиція — знак вшанування пам'яті жертв війни проти російської агресії.

Також стало відомо, що у Мюнхені завершилася виставка Laser World of Photonics 2025. Подія засвідчила, що робототехніка, фотоніка й штучний інтелект вже сьогодні вирішують кадровий голод.

літак Мрія війна в Україні авіація Мюнхен
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації