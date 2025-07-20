Командир самолета Мрія рассказал о возрождении легенды

Самый большой самолет в мире "Мрія". Фото: Викимедиа

В немецком Мюнхене проходит авиационная выставка, которая представлена и Украиной. Выставка называется Light and Shadow: Antonov Story и рассказывает о взлетах самого известного самолета в мире — "Мрії" — и ее трагической гибели из-за нападения РФ на Украину.

В эфире День.LIVE командир крупнейшего в мире самолета АН-225 "Мрія" и АН-124 "Руслан" Дмитрий Антонов рассказал о боли потери и вере в возрождение.

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О мечте в возрождение "Мрії"

По словам Дмитрия Антонова, ему очень часто снится легендарный самолет. И хотя он сейчас пилотирует "маленькую Мрію" — самолет "Руслан", все равно это никоим образом не может сравниться с управлением "Мрією" и эмоциями людей, которые встречали это авиационное чудо по всему миру.

"И лучшие моменты, когда мы летали именно в Киеве на подготовке и на праздновании Дня Независимости в 21-м году. Это просто незабываемые моменты, как киевляне и все украинцы встречали наш самолет", — вспоминает Антонов.

Командир "Мрії" уверен, что его самолет можно возродить и об этом надо мечтать и прилагать все усилия. Украинская авиация возродится, как и "Мрія".

"Мечты не умирают. Да, можно металл уничтожили. Но мы должны мечтать и делать все возможное, чтобы восстановить не только наш самолет, а всю украинскую авиа промышленность. И это такая непростая задача, но надо работать, я уверен, что все будет хорошо и мы сможем это сделать", — сказал Дмитрий Антонов.

Ранее сообщалось, что в Одессе, на Биржевой площади обустроили "Аллею Несокрушимых мостов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны против российской агрессии.

Также стало известно, что в Мюнхене завершилась выставка Laser World of Photonics 2025. Событие показало, что робототехника, фотоника и искусственный интеллект уже сегодня решают кадровый голод.