Главная Новости дня Небо стало работой — Зеленский поздравил с Днем авиации

Небо стало работой — Зеленский поздравил с Днем авиации

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:09
Зеленский поздравил с Днем авиации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех соприкасающихся с Днем авиации. Глава государства поблагодарил защитников неба.

Соответствующее сообщение с поздравлением лидер Украины опубликовал в Telegram.

Украинский пилот. Фото: Зеленский/Telegram

День авиации Украины — поздравление Зеленского

Сегодня, 30 августа, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем авиации и поблагодарил гражданских и военных.

"День авиации. День тех, для кого небо стало работой, мечтой и настоящим призванием. Военные и гражданские. Пилоты, экипажи, инженеры, конструкторы, диспетчеры, техники — все вы делаете огромное дело для Украины. Наше небо под вашей защитой", — отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил каждого, кто работает ради нашей безопасности, ради силы Украины в небе. Всем, кто развивает нашу авиацию.

"Мы обязательно сделаем все, чтобы украинское небо было мирным и безопасным", — подчеркнул глава государства.

Зеленський привітання
Скриншот поздравления Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Зеленский анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.

Ранее стало известно, что Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
