Зеленский поздравил с Днем авиации Украины

Небо стало работой — Зеленский поздравил с Днем авиации
В субботу, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех соприкасающихся с Днем авиации. Глава государства поблагодарил защитников неба.
Соответствующее сообщение с поздравлением лидер Украины опубликовал в Telegram.
"День авиации. День тех, для кого небо стало работой, мечтой и настоящим призванием. Военные и гражданские. Пилоты, экипажи, инженеры, конструкторы, диспетчеры, техники — все вы делаете огромное дело для Украины. Наше небо под вашей защитой", — отметил Зеленский.
Кроме того, он поблагодарил каждого, кто работает ради нашей безопасности, ради силы Украины в небе. Всем, кто развивает нашу авиацию.
"Мы обязательно сделаем все, чтобы украинское небо было мирным и безопасным", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что недавно Зеленский анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.
Ранее стало известно, что Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей.
