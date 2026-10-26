Президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Загальна вартість російських активів за кордоном може становити щонайменше 600 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує суму резервів Центрального банку РФ, яку зазвичай обговорюють у контексті їхнього використання. Значна частина цих коштів залишається поза увагою, оскільки належить формально приватним компаніям та особам.

Про це кандидат економічних наук Іван Ус заявив в ефірі програми "День.LIVE", повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки російських активів перебуває за кордоном

За словами економіста, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обговорення закордонних активів РФ переважно зосереджується на 300 мільярдах доларів резервів російського Центробанку. Однак Ус вважає такий підхід помилковим, оскільки він не враховує інших російських коштів за межами країни.

"Це велика помилка з 2022 року, коли ми 300 мільярдів доларів беремо за 100%", — наголосив експерт.

Ус пояснив, що додаткові активи можуть перебувати на рахунках компаній та приватних осіб, які мають зв'язки з російською владою.

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"Там цифра 600, може, навіть більше мільярдів доларів російських активів за кордоном, які просто не згадуються", — заявив Ус.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що третій президент України Віктор Ющенко розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа через дизельну угоду з Росією. Він назвав рішення американського керівництва "ударами у спину" Україні та нагадав про відмову держави від ядерного арсеналу.

Також Новини.LIVE писав, що в Кремлі заявили про початок підготовки тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Москва, Пекін і Вашингтон готові до проведення таких переговорів.