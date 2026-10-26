Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Общая стоимость российских активов за рубежом может составлять не менее 600 миллиардов долларов, что вдвое превышает сумму резервов Центрального банка РФ, которую обычно обсуждают в контексте их использования. Значительная часть этих средств остается без внимания, поскольку принадлежит формально частным компаниям и лицам.

Об этом кандидат экономических наук Иван Ус заявил в эфире программы "День.LIVE", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Сколько российских активов находится за рубежом

По словам экономиста, с начала полномасштабного вторжения России в Украину обсуждение зарубежных активов РФ преимущественно сосредоточено на 300 миллиардах долларов резервов российского Центробанка. Однако Ус считает такой подход ошибочным, поскольку он не учитывает другие российские средства за пределами страны.

"Это большая ошибка с 2022 года, когда мы 300 миллиардов долларов принимаем за 100%", — подчеркнул эксперт.

Ус объяснил, что дополнительные активы могут находиться на счетах компаний и частных лиц, имеющих связи с российской властью.

Читайте также:

"Там цифра 600, может, даже больше миллиардов долларов российских активов за рубежом, которые просто не упоминаются", — заявил Ус.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что третий президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал политику администрации Дональда Трампа из-за дизельной сделки с Россией. Он назвал решения американского руководства "ударами в спину" Украине и напомнил об отказе государства от ядерного арсенала.

Также Новини.LIVE писал, что в Кремле заявили о начале подготовки трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что Москва, Пекин и Вашингтон готовы к проведению таких переговоров.