Трамп жорстко попередив Путіна, щоб той не зазіхав на Південну Америку

Держдеп США оприлюднив фото, на якому Дональд Трамп спостерігає за операцією в Венесуелі. Цікаво, що напис спеціально переведений російською, щоб Кремлю відразу стало зрозумілим позиція президента США і місце, яке він відводить Москві.

Відповідне фото міститься на офіційному російськомовному акаунті Державного Департаменту США.

Різні попередження для світу та Росії

"Президент Трамп — людина справи. Не знали? Тепер знаєте", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що на міжнародному акаунті Держдепу міститься схоже фото, але там просто вказано, що "Це наша півкуля" (мається на увазі Північна та Південна Америки).

Треба звернути увагу, що текст обох повідомлень проілюстрували промовистим кадром. На фото лідер Білого дому особисто стежить за перебігом військової операції "Опівнічний молот", яка поставила крапку в правлінні Мадуро.

Раніше очільник Міністерства війни США Піт Гегсет висміяв російську ППО Венесуели. Він із сарказмом заявив, що комплекси ППО росіян спрацювали "не надто добре".

Тим часом Дональд Трамп заявив, що можливість проведення військової операції в Колумбії "звучить для нього привабливо". Трамп різко розкритикував колумбійського лідера.