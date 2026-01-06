Відео
Головна Новини дня Не грайтесь з Трампом — у США попередили Путіна російською

Не грайтесь з Трампом — у США попередили Путіна російською

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 05:47
Трамп жорстко попередив Путіна, щоб той не зазіхав на Південну Америку
Офіційне попередження Путіну з сайту Держдепа США російською. Фото: Скриншот

Держдеп США оприлюднив фото, на якому Дональд Трамп спостерігає за операцією в Венесуелі. Цікаво, що напис спеціально переведений російською, щоб Кремлю відразу стало зрозумілим позиція президента США і місце, яке він відводить Москві.

Відповідне фото міститься на офіційному російськомовному акаунті Державного Департаменту США. 

Читайте також:

Різні попередження для світу та Росії

"Президент Трамп — людина справи. Не знали? Тепер знаєте", — йдеться у повідомленні.

Не грайтесь з Трампом — у США попередили Путіна російською - фото 1
Особисте повідомлення від Трампа Путіну. Фото: Скриншот

Цікаво, що на міжнародному акаунті Держдепу міститься схоже фото, але там просто вказано, що "Це наша півкуля" (мається на увазі Північна та Південна Америки).

Не грайтесь з Трампом — у США попередили Путіна російською - фото 2
Натяк Трампа всьому світу. Фото: Скриншот

Треба звернути увагу, що текст обох повідомлень проілюстрували промовистим кадром. На фото лідер Білого дому особисто стежить за перебігом військової операції "Опівнічний молот", яка поставила крапку в правлінні Мадуро.

Раніше очільник Міністерства війни США Піт Гегсет висміяв російську ППО Венесуели. Він із сарказмом заявив, що комплекси ППО росіян спрацювали "не надто добре".

Тим часом Дональд Трамп заявив, що можливість проведення військової операції в Колумбії "звучить для нього привабливо". Трамп різко розкритикував колумбійського лідера.

росія США володимир путін Дональд Трамп Венесуела Держдеп США
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
