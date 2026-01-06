Видео
Україна
Не играйте с Трампом — в США предупредили Путина на русском языке

Не играйте с Трампом — в США предупредили Путина на русском языке

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 05:47
Трамп жестко предупредил Путина, чтобы тот не посягал на Южную Америку
Официальное предупреждение Путину с сайта Госдепа США на русском языке. Фото: Скриншот

Госдеп США обнародовал фото, на котором Дональд Трамп наблюдает за операцией в Венесуэле. Интересно, что надпись специально переведена на русский, чтобы Кремлю сразу стала понятна позиция президента США и место, которое он отводит Москве.

Соответствующее фото содержится на официальном русскоязычном аккаунте Государственного Департамента США.

Разные предупреждения для мира и России

"Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете", — говорится в сообщении.

Не играйте с Трампом — в США предупредили Путина на русском языке - фото 1
Личное сообщение от Трампа Путину. Фото: Скриншот

Интересно, что на международном аккаунте Госдепа содержится похожее фото, но там просто указано, что "Это наше полушарие" (имеется в виду Северная и Южная Америки).

Не играйте с Трампом — в США предупредили Путина на русском языке - фото 2
Намек Трампа всему миру. Фото: Скриншот

Надо обратить внимание, что текст обоих сообщений проиллюстрировали красноречивым кадром. На фото лидер Белого дома лично следит за ходом военной операции "Полуночный молот", которая поставила точку в правлении Мадуро.

Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет высмеял российскую ПВО Венесуэлы. Он с сарказмом заявил, что комплексы ПВО россиян сработали "не слишком хорошо".

Тем временем Дональд Трамп заявил, что возможность проведения военной операции в Колумбии "звучит для него привлекательно". Трамп резко раскритиковал колумбийского лидера.

россия США владимир путин Дональд Трамп Венесуэла Госдеп США
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
