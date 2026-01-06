Трамп жестко предупредил Путина, чтобы тот не посягал на Южную Америку

Не играйте с Трампом — в США предупредили Путина на русском языке
Госдеп США обнародовал фото, на котором Дональд Трамп наблюдает за операцией в Венесуэле. Интересно, что надпись специально переведена на русский, чтобы Кремлю сразу стала понятна позиция президента США и место, которое он отводит Москве.
Соответствующее фото содержится на официальном русскоязычном аккаунте Государственного Департамента США.
Разные предупреждения для мира и России
"Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете", — говорится в сообщении.
Интересно, что на международном аккаунте Госдепа содержится похожее фото, но там просто указано, что "Это наше полушарие" (имеется в виду Северная и Южная Америки).
Надо обратить внимание, что текст обоих сообщений проиллюстрировали красноречивым кадром. На фото лидер Белого дома лично следит за ходом военной операции "Полуночный молот", которая поставила точку в правлении Мадуро.
Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет высмеял российскую ПВО Венесуэлы. Он с сарказмом заявил, что комплексы ПВО россиян сработали "не слишком хорошо".
Тем временем Дональд Трамп заявил, что возможность проведения военной операции в Колумбии "звучит для него привлекательно". Трамп резко раскритиковал колумбийского лидера.
