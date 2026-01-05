Піт Гегсет висміяв російську ППО, яка працювала у Венесуелі — відео

Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Очільник Міністерства війни США Піт Гегсет із сарказмом відреагував на роботу російських систем протиповітряної оборони під час спецоперації у Венесуелі. Американські військові без втрат провели затримання в самому центрі Каракаса.

Про це керівник Пентагону заявив під час пресконференції в понеділок, 5 січня.

Гегсет висміяв "ефективність" російських систем ППО

Очільник Пентагону повідомив, що три ночі тому США провели спеціальну операцію в столиці Венесуели. За його словами, до дій було залучено близько 200 американських військових, які діяли злагоджено та без втрат.

У результаті операції американські сили затримали особу, яку розшукувало правосуддя США. Операція відбулася в центральній частині Каракаса, попри наявність у країні російських систем протиповітряної оборони.

"Три ночі тому в центрі Каракаса, у Венесуелі, майже 200 наших найкращих американців увійшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?", — сказав Гегсет.

Нагадаємо, під час спецоперації силовики США затримали експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро. 5 січня у Нью-Йорку відублося перше засідання у справі диктатора.

А також президент США Дональд Трамп зробив заяву про проведення виборів у Венесуелі після скидання Мадуро.