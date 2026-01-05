Пит Хегсет высмеял российскую ПВО, которая работала в Венесуэле — видео

Пит Хэгсет. Фото: Getty Images

Глава Министерства войны США Пит Хегсет с сарказмом отреагировал на работу российских систем противовоздушной обороны во время спецоперации в Венесуэле. Американские военные без потерь провели задержание в самом центре Каракаса.

Об этом руководитель Пентагона заявил во время пресс-конференции в понедельник, 5 января.

Хегсет высмеял "эффективность" российских систем ПВО

Глава Пентагона сообщил, что три ночи назад США провели специальную операцию в столице Венесуэлы. По его словам, к действиям было привлечено около 200 американских военных, которые действовали слаженно и без потерь.

В результате операции американские силы задержали человека, которого разыскивало правосудие США. Операция состоялась в центральной части Каракаса, несмотря на наличие в стране российских систем противовоздушной обороны.

"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?", — сказал Хегсет.

Напомним, во время спецоперации силовики США задержали экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 5 января в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу диктатора.

А также президент США Дональд Трамп сделал заявление о проведении выборов в Венесуэле после свержения Мадуро.