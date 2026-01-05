Суд над Мадуро начался в Нью-Йорке — что известно

Срочная новость

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро предстал перед американским судом в Нью-Йорке. Дело свергнутого президента рассмотрит судья Алвин Геллерстайн в суде Манхэттена. Осужденный Мадуро заявил, что считает себя пленником и не признает свою вину. Он подчеркнул, что является действующим президентом Венесуэлы, которого похитили из его дома в Каракасе.

Ранее сообщалось, что экс-лидеру Венесуэлы может грозить пожизненное заключение.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...