Суд над Мадуро начался в Нью-Йорке — что известно

В Нью-Йорке началось заседание суда по делу Мадуро
Дата публикации 5 января 2026 19:32
Срочная новость
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро предстал перед американским судом в Нью-Йорке. Дело свергнутого президента рассмотрит судья Алвин Геллерстайн в суде Манхэттена. Осужденный Мадуро заявил, что считает себя пленником и не признает свою вину. Он подчеркнул, что является действующим президентом Венесуэлы, которого похитили из его дома в Каракасе.
Ранее сообщалось, что экс-лидеру Венесуэлы может грозить пожизненное заключение.
